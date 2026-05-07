Insieme per Guardia al via la campagna elettorale | Di Lonardo Risanato il bilancio adesso serve continuità

È iniziata la campagna elettorale di “Insieme per Guardia” con una partecipazione significativa e un clima di entusiasmo tra i sostenitori. Durante l’evento, il candidato ha annunciato che il bilancio comunale è stato risanato e ha sottolineato la necessità di mantenere la continuità amministrativa. La manifestazione si è svolta in una location locale, con interventi di diversi rappresentanti del gruppo politico e la distribuzione di materiali informativi ai partecipanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è aperta con grande partecipazione e rinnovato entusiasmo la campagna elettorale della lista “Insieme per Guardia”, che ieri sera in piazza Castello ha riunito i dodici candidati al Consiglio comunale – Lino Orso, Silvio Falato, Sebastiano Ceniccola, Fiorenza Ceniccola, Elda Chiara Del Vecchio, Gaetano Massa, Filippo Maria Guidi, Carlo Falato, Ida Del Vecchio, Pierpaolo Di Santo, Domenico Rotondi e Michele Yvon Spagnuolo – a sostegno della candidatura a sindaco di Raffaele Di Lonardo, davanti a un folto pubblico composto da amici, sostenitori e cittadini guardiesi vogliosi di conoscere i propositi del sindaco uscente, ora ricandidato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Insieme per Guardia”, al via la campagna elettorale: Di Lonardo “Risanato il bilancio, adesso serve continuità” Notizie correlate ‘Insieme per Guardia’, parte la corsa di Raffaele Di LonardoNel suo intervento, Di Lonardo ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi sei anni, parlando di un’amministrazione chiamata a fronteggiare... Fragagnano, Fischetti lancia la campagna elettorale: “Continuità e programma condiviso”Tarantini Time Quotidiano “Ripartiamo con determinazione e senso di responsabilità, pronti a governare nel segno della continuità e del buon governo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Insieme per il lavoro sicuro; Il Papa alle Guardie Svizzere: grato per il vostro servizio animato da amore alla Chiesa; I sindaci del Casentino insieme per sostenere l'estensione della guardia medica pediatrica; Raccolta firme per l'estensione della guardia medica pediatrica. Insieme per Guardia, al via la campagna elettorale. Di Lonardo: Risanato il bilancio, adesso serve continuitàSi è aperta con grande partecipazione e rinnovato entusiasmo la campagna elettorale della lista Insieme per Guardia, che ieri sera in piazza Castello ha riunito i dodici candidati al Consiglio comun ... ntr24.tv Caltanissetta lancia Ri-usi@mo: scuole, Croce Rossa e Comune insieme per una comunità del riuso https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/ambiente/34097-caltanissetta-lancia-ri-usi-mo-scuole-croce-rossa-e-comune-insieme-per-una-comunita-del-riuso. - facebook.com facebook Salvare il Delle Vittorie: Forza Italia vota insieme alla sinistra x.com