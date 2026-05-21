Le forze dell'ordine e l'agenzia ambientale stanno conducendo accertamenti sulla spiaggia che si estende tra Pastena e Torrione, a seguito di segnalazioni riguardanti un possibile inquinamento del tratto di litorale. Le autorità stanno verificando la presenza di eventuali sostanze o condizioni che possano aver compromesso la qualità dell'ambiente marino. La presenza di un'associazione di consumatori nella vicenda suggerisce che la questione sia di interesse pubblico e coinvolga diverse parti interessate.

Indagine su possibile inquinamento del litorale tra Pastena e Torrione. Il Codacons Campania accoglie con soddisfazione la notizia dell’avvio dell’indagine congiunta di ARPAC e Guardia di Finanza, Sezione operativa Navale di Salerno, sulla qualità della sabbia utilizzata per il ripascimento di Universo Beach a Pastena e ribadisce l’urgenza di un’immediata informazione pubblica per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. I tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, su richiesta della sezione navale della Guardia di Finanza di Salerno, hanno effettuato in queste ore prelievi sulla spiaggia di Pastena per verificare la conformità del materiale alle specifiche di gara e l’eventuale presenza di elementi pericolosi per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Guardia di Finanza e ARPAC indagano su spiaggia tra Pastena e Torrione

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