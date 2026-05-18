Basilicata | Guardia di Finanza tra memoria ad Avigliano e Potenza

Nella regione Basilicata, le forze di polizia stanno preparando una cerimonia di intitolazione di un parco ad Avigliano in memoria di un maresciallo. La cerimonia si svolgerà nel territorio di Potenza, coinvolgendo rappresentanti delle autorità locali. La Guardia di Finanza ha recentemente adottato nuove procedure per il controllo economico nel territorio lucano, con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità finanziarie. La decisione riguarda anche il ruolo del maresciallo a cui sarà dedicato il parco.

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