Basilicata | Guardia di Finanza tra memoria ad Avigliano e Potenza
Nella regione Basilicata, le forze di polizia stanno preparando una cerimonia di intitolazione di un parco ad Avigliano in memoria di un maresciallo. La cerimonia si svolgerà nel territorio di Potenza, coinvolgendo rappresentanti delle autorità locali. La Guardia di Finanza ha recentemente adottato nuove procedure per il controllo economico nel territorio lucano, con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità finanziarie. La decisione riguarda anche il ruolo del maresciallo a cui sarà dedicato il parco.
? Punti chiave Chi è il Maresciallo che riceverà l'intitolazione del parco ad Avigliano?. Come cambierà la gestione del controllo economico nel territorio lucano?. Perché il Generale Greco presiederà entrambi gli eventi istituzionali?. Quali impatti avrà il cambio di comando sulla sicurezza della regione?.? In Breve Ore 10:00 ad Avigliano intitolazione viale alla villa comunale al Maresciallo Gerardo Forlenza. Ore 12:00 a Potenza via della Meccanica 2 passaggio consegne Comando Regionale Basilicata. Cerimonia presieduta dal Generale di Corpo d'Armata Francesco Greco mercoledì 20 maggio 2026. Impatto sulla sicurezza economica e monitoraggio territoriale dei piccoli centri lucani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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