Guardare Milano dall’alto aiuta a disegnare auto Geely più belle
Dal sedicesimo piano della Torre Diamante a Milano si trova il Geely International Center Italia, uno spazio dedicato alla creatività del colosso automotive cinese. Qui, una frase motivazionale decorativa richiama l’attenzione, mentre l’ambiente si presenta come un punto di riferimento per lo sviluppo di design e progetti legati alle auto del marchio. La posizione elevata offre una vista sulla città e sui processi che portano alla realizzazione di veicoli sempre più belli e innovativi.
“Luce nei tuoi occhi, fuoco nel tuo cuore”. La frase motivazionale campeggia nel Geely International Center Italia, da tre anni il cuore creativo milanese del colosso automotive cinese, al sedicesimo piano della Torre Diamante. Con quelli di Shanghai, Ningbo, Göteborg, Coventry è uno dei cinque centri connessi in un modello operativo continuo spalmato sulle ventiquattr’ore, dove vengono progettare le auto del futuro. Nessuna domanda possibile e niente foto consentite per vedere all’opera davanti ai monitor e a fare schizzi su fogli di carta su scrivanie dove sono allineate riviste e macchinine, 55 car designer di 20 Paesi, “rubati” a marchi come Aston Martin, Rolls Royce, Mercedes Benz, Bmw, ma anche a quelli del lusso e della moda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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