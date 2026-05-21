Guardare Milano dall’alto aiuta a disegnare auto Geely più belle

Dal sedicesimo piano della Torre Diamante a Milano si trova il Geely International Center Italia, uno spazio dedicato alla creatività del colosso automotive cinese. Qui, una frase motivazionale decorativa richiama l’attenzione, mentre l’ambiente si presenta come un punto di riferimento per lo sviluppo di design e progetti legati alle auto del marchio. La posizione elevata offre una vista sulla città e sui processi che portano alla realizzazione di veicoli sempre più belli e innovativi.

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