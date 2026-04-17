Auto natura e design immersivo | Geely porta l' Anima Mundi alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, un evento ha attirato l’attenzione: un’installazione che combina auto, natura e design immersivo. Entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, ci si trova di fronte a un’esperienza sensoriale in cui sembra sfumare il confine tra realtà e percezione personale. L’installazione invita i visitatori a immergersi in un ambiente che coinvolge i sensi e stimola la riflessione sulla connessione tra uomo e natura.

C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove cominci tu. I cinque velari monumentali si animano davanti ai tuoi occhi, paesaggi che si auto-generano, suoni che si stratificano e si moltiplicano ad ogni passo. Non sei uno spettatore. Sei parte di qualcosa di vivo. È questa l’esperienza che Geely Auto ha scelto di portare alla Milano Design Week 2026: non uno stand, non un’auto su un piedistallo, ma un’installazione immersiva che pone domande filosofiche sul rapporto tra essere umano, tecnologia e natura. L’installazione “Anima Mundi” trasforma la Design Week in un manifesto culturale.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026 Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Alla Milano Design Week 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autoreÈ un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ANIMA MUNDI. A VISIONARY IMPULSE: la visione di Geely prende forma in un ecosistema immersivo in continua evoluzione; Milano Design Week 2026: l'auto tra installazioni, contaminazioni e nuove visioni; Fuorisalone 2026: la guida agli eventi moda. Tutti gli oggetti creati per la Design Week. Geely protagonista alla Milano Design Week con Anima Mundi, installazione tra tecnologia e naturaUn dialogo tra uomo, tecnologia e natura prende forma alla Milan Design Week 2026 con «Anima Mundi. A Visionary Impulse», l'installazione immersiva presentata ... motori.ilmessaggero.it Geely alla Milano Design Week con Anima Mundi, installazione tra tecnologia e naturaUn dialogo tra uomo, tecnologia e natura prende forma alla Milan Design Week 2026 con Anima Mundi. A Visionary Impulse, l'installazione immersiva presentata da Geely Auto e firmata dallo studio ... ansa.it Pet Therapy mese di Aprile anche questa volta con la partecipazione di: Leone, Girella e Raviolo(con il suo nuovo numero ) grazie Fattoria Casa Borromeo - APS Anima Mundi facebook