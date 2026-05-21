Domenica si svolge al Tardini una partita tra Sassuolo e Parma, due squadre che non si affrontano in casa dei ducali dal 2021. Entrambe le formazioni si preparano agli ultimi incontri di questa stagione, con alcuni giocatori che stanno lasciando il club. Tra loro, ci sono alcuni nomi noti che si apprestano a salutare i tifosi, chiudendo così un capitolo delle rispettive carriere nelle rispettive squadre. La sfida rappresenta quindi un momento di passaggio, con le due squadre che cercano di concludere al meglio il campionato.

di Stefano Fogliani SASSUOLO C’è una curiosità che accomuna Sassuolo e Parma, che domenica si ritrovano per disputare una sfida che al Tardini non si gioca dal 2021. E non parliamo di quella corregionalità che fa della partita di domenica pomeriggio un derby cui il Parma chiede una vittoria per chiudere in bellezza e il Sassuolo si ‘scollinare’ la fatidica quota 50 e, perché no, un posto nella top ten. Parliamo, inevitabilmente visto che il valzer che sta cominciando potrebbe coinvolgere entrambi i club di panchina. Su quella del Sassuolo c’è Fabio Grosso, pronto a chiudere un biennio, parole sue, ‘strepitoso’, con promozione agganciata la stagione scorsa e salvezza mai in discussione, e blindata da più di un mese, in questa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grosso e Cuesta ai saluti. Il derby delle ultime tappe

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