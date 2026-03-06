Italiano ai saluti col Bologna per la sostituzione è pronto Grosso

Vincenzo Italiano potrebbe lasciare il Bologna al termine della stagione, nonostante abbia un contratto fino al giugno 2027. Il tecnico ha guidato la squadra per due anni e ora si vocifera che sia pronto a cambiare aria. Per la sostituzione, sarebbe già pronto il nome di Grosso. La situazione viene monitorata in vista delle prossime decisioni ufficiali.

Vincenzo Italiano potrebbe salutare il Bologna in vista della prossima stagione con il tecnico che, nonostante un contratto fino al giugno del 2027, sarebbe pronto a dire addio dopo due anni in rossoblu. Vinta la Coppa Italia lo scorso maggio, l'allenatore era finito nel mirino del Milan che scelse poi di andare su Massimiliano Allegri per la propria panchina. Ora il destino di Vincenzo Italiano potrebbe essere in un'altra big del nostro campionato con il tecnico che piace molto al Napoli in caso di addio di Conte. In casa Bologna, stando a quanto affermato dal giornalista esperto di mercato Luca Cilli su X, si guarderebbe con attenzione a Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, che potrebbe salutare i neroverdi al termine della stagione per provare una nuova avventura in Serie A.