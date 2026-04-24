Milan le notizie top di oggi | Maldini e Nesta commoventi Leao ai saluti? Le ultime novità da Milanello

Oggi a Milanello si sono susseguite notizie che attirano l’attenzione dei tifosi. Tra le novità, le dichiarazioni di Maldini e Nesta hanno suscitato emozioni tra i presenti. Si parla anche di un possibile addio di Leao e delle ultime mosse sul mercato. Gli aggiornamenti riguardano sia gli aspetti tecnici che le parole dei protagonisti, offrendo un quadro completo delle attività recenti del club.

A due giorni dal big match contro la Juventus, il Milan continua a far parlare di sé tra campo e calciomercato. Anche oggi, il club rossonero è apparso sulle pagine di numerosi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di svariati siti web. Noi di PianetaMilan.it abbiamo raccolto le migliori notizie sul Diavolo pubblicate nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2026: vediamole di seguto. Dopo la giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello nell’anti-vigilia della sfida contro la Juventus, in programma a San Siro domenica sera alle 20:45. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', alla seduta erano presenti il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare (che è presente tutti i giorni).🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Maldini e Nesta commoventi, Leao ai saluti? Le ultime novità da Milanello Notizie correlate Milan, le notizie Top di oggi: Leao ai saluti. Tare, nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo…Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Milan, le notizie top di oggi: Rabiot in Arabia? Si allontana Kim. Le ultime da Milanello in vista della JuveArchiviati i festeggiamenti post vittoria contro il Verona, il Milan è già concentrato sullo scontro diretto contro la Juventus, in programma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan, difesa sul podio nei top 5 campionati europei: il dato; Il Milan vuole un top player viola: é un pupillo di Allegri; Milan, difesa top d’Europa: il segreto della rinascita; Milan, Cafù: Tornare in Champions per ambire a tornare al top. 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’Le tensioni geopolitiche cambiano il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione nel capoluogo lombardo ... ilfattoquotidiano.it TOP NEWS ESTERO: petrolio cala ma rischio geopolitico mantiene alta volatilitàScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it #DeSciglio torna a parlare della #Juventus Queste le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero a Sky Sport in vista del big match con il Milan L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Il doppio ex Serena: "Milan-Juventus Rossoneri in difficoltà, ecco cosa mi aspetto domenica sera" #Milan #ACMilan #SempreMilan #MilanJuventus x.com