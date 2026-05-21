Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali riguardanti la Groenlandia, con un rappresentante statunitense che ha visitato la capitale dell'isola. L'inviato speciale ha affermato che gli Stati Uniti intendono riaccendere la loro presenza nella regione. I negoziati tra le parti si svolgono in modo riservato e senza grande copertura mediatica. La visita si inserisce in un quadro di incrementato interesse internazionale per l'area, senza però che siano stati resi pubblici dettagli specifici sui progetti futuri.

Si torna a parlare di Groenlandia: Trump ha inviato a Nuuk l'inviato speciale degli Stati Uniti Jeff Landry, il quale ha dichiarato che è tempo per Washington di «rimettere la propria impronta» sull'isola artica, al termine della sua prima visita sull'isola dalla sua nomina nel dicembre 2025. «Credo sia giunto il momento per gli Stati Uniti di riaprire la porta della Groenlandia - ha dichiarato l'inviato statunitense - La Groenlandia ha bisogno degli Stati Uniti». «Credo che stiate sentendo il presidente parlare di intensificare le operazioni di sicurezza nazionale e di ripopolare alcune basi in Groenlandia», ha aggiunto.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Groenlandia, l'inviato speciale Usa: «È tempo di rimettere la nostra impronta». I negoziati lontano dai riflettori

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