Vittoria Lucia Ferragni compleanno speciale lontano dai riflettori

Vittoria Lucia Ferragni ha festeggiato il suo compleanno in modo intimo sul Lago di Como, lontano dai riflettori. La celebrazione ha coinvolto principalmente i familiari, evidenziando un atteggiamento più riservato rispetto al passato. La giornata ha rappresentato anche un’occasione per condividere momenti di vicinanza e di nuovo approccio alla maternità, dopo la separazione.

Una festa intima sul Lago di Como raccontata con parole delicate, tra affetti familiari, nuove scelte di riservatezza e un modo diverso di vivere la maternità dopo la separazione A soli cinque anni, la secondogenita di Chiara Ferragni celebra un compleanno dal tono raccolto e autentico. La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha festeggiato in un contesto familiare e lontano dall’attenzione mediatica, scegliendo come cornice il suggestivo Lago di Como. Con lei, pochi amici e il fratello maggiore Leone Ferragni, in un fine settimana semplice ma ricco di significato. Dopo la separazione da Fedez, la priorità è diventata la tutela della sfera privata dei figli. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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