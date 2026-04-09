Borselli con griffe false alla fiera di paese | assolto commerciante

Un uomo di 33 anni di Ravanusa è stato assolto dal tribunale di Patti dopo essere stato sorpreso a vendere borselli con il marchio “Nike” falsificato durante una fiera di paese. L’accusa aveva contestato la vendita di prodotti con marchi contraffatti, ma il giudice ha deciso per l’assoluzione, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti per condannare l’imputato. La vicenda aveva attirato l’attenzione locale, considerando il commercio di merce falsa.

Un uomo di 33 anni di Ravanusa è stato assolto dal tribunale di Patti dopo essere stato sorpreso a vendere borselli con il marchio “Nike” falsificato. Il giudice ha deciso di non punirlo, ritenendo che si trattasse di un episodio di poca importanza che si potesse chiudere con un'assoluzione “per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Novegro, furto alla fiera: commerciante derubato di carte Pokemon per un valore di 45mila euroNovegro (Milano), 6 febbraio 2026 – Al termine di una lunga giornata, mentre il commerciante stava caricando il furgone, i ladri gli hanno portato... Il paese piange la morte di Carlo Zamboni, storico commercianteA strapparlo all’affetto dei suoi cari una grave malattia con cui lottava da tempo. Francesca Pascale e le borse Hermes false: Mi hanno portata sul retro e…Il caso delle borse false Hermes e il racconto dell'imbarazzo provato in negozio. Cosa è successo a Francesca Pascale. newsmondo.it ''Mi sono sentita morire'': Francesca Pascale parla delle borse Hermés false che le avrebbe regalato la Santanchè''Mi sono sentita morire'': Francesca Pascale parla delle borse Hermés false che le avrebbe regalato la Santanchè ... gossip.it