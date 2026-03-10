Corinaldo confermata la condanna

Il tribunale ha confermato la condanna per Riccardo Marchi, il 27enne coinvolto nell’assalto con spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo. Il ricorso presentato da Marchi è stato respinto, mantenendo inalterate le pene con 10 anni e 5 mesi di carcere per rapina, lesioni e omicidio preterintenzionale.

È stato respinto il ricorso del 27enne Riccardo Marchi, coinvolto nell'assalto con lo spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta: restano 10 anni e 5 mesi di carcere per rapina, lesioni e omicidio preterintenzionale. La Cassazione ha messo il sigillo finale su uno dei capitoli giudiziari della tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la notte dell'8 dicembre 2018 in cui il panico scatenato da uno spray urticante provocò una calca mortale. Per i giudici della Suprema Corte il giovane faceva parte del gruppo che quella notte entrò nel locale con un piano preciso, usare lo spray al peperoncino per creare caos e strappare collane e oggetti d'oro.