Grecia in festa a Lissone

A Lissone torna l’appuntamento con gli eventi enogastronomici all’aperto in piazza 4 Novembre durante il weekend del 22, 23 e 24 maggio. La manifestazione si svolge nel cuore della città e propone tre giornate dedicate ai sapori della Grecia, con piatti tipici, birra fresca e altre bevande tradizionali. L’iniziativa offre anche momenti di relax e intrattenimento, attirando residenti e visitatori interessati a scoprire la cultura e le specialità culinarie di quel paese.

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