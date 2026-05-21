Grecia in festa a Lissone
A Lissone torna l’appuntamento con gli eventi enogastronomici all’aperto in piazza 4 Novembre durante il weekend del 22, 23 e 24 maggio. La manifestazione si svolge nel cuore della città e propone tre giornate dedicate ai sapori della Grecia, con piatti tipici, birra fresca e altre bevande tradizionali. L’iniziativa offre anche momenti di relax e intrattenimento, attirando residenti e visitatori interessati a scoprire la cultura e le specialità culinarie di quel paese.
Con la bella stagione tornano gli eventi enogastronomici all'aperto nel cuore di Lissone, in piazza 4 Novembre: il weekend del 22, 23 e 24 maggio vanno in scena tre giornate di gusto e divertimento da non perdere - tra cibo greco, birra fresca, bevande tipiche, relax e molto altro - in occasione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
La Fiamma Olimpica arriva in Duomo
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La festa di primavera a Lissone con mercatini e street food
Un ponte di Poesia tra Melicucco e Skotina: l’Incontro che Unisce Magna Grecia e Madre GreciaREGGIO CALABRIA – Ci sono incontri che sembrano scritti nel destino, fili invisibili che riannodano una storia interrotta secoli fa.
Grecia in festa a LissoneCon la bella stagione tornano gli eventi enogastronomici all'aperto nel cuore di Lissone, in piazza 4 Novembre: il weekend del 22, 23 e 24 maggio vanno in scena tre giornate di gusto e divertimento da ... monzatoday.it
GRECIA IN FESTA, lo street food itinerante dedicato alla Cucina del Peloponneso, arriva a Lago Paderno Dugnano (MI)! Quindi pronti a gustare il Menù della nostra Taberna Itaca con Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki,Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco facebook
Per chi ha fatto votazioni interne per la propria festa di visione, com'è andato il vostro gruppo rispetto ai risultati reali? reddit
La ricorrenza deve le sue origini a una festa pagana celebrata da greci e romani legata al culto delle divinità femminili e della fertilità. L'obiettivo di questi riti era quello di celebrare la donna e la maternità come simbolo di nuova vita dopo il gelo dell'inverno. x.com
Cosa fare a Milano oggi 26 luglio: il gala della danza al Castello e Grecia in FestaUn sabato ricco di eventi a Milano: al Castello una serata per gli appassionati di danza con il gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow, per la prima volta a Milano. Al parco Lago Nord continua ... milano.repubblica.it