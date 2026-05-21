Grecia in festa a Lissone

Da monzatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lissone torna l’appuntamento con gli eventi enogastronomici all’aperto in piazza 4 Novembre durante il weekend del 22, 23 e 24 maggio. La manifestazione si svolge nel cuore della città e propone tre giornate dedicate ai sapori della Grecia, con piatti tipici, birra fresca e altre bevande tradizionali. L’iniziativa offre anche momenti di relax e intrattenimento, attirando residenti e visitatori interessati a scoprire la cultura e le specialità culinarie di quel paese.

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Con la bella stagione tornano gli eventi enogastronomici all'aperto nel cuore di Lissone, in piazza 4 Novembre: il weekend del 22, 23 e 24 maggio vanno in scena tre giornate di gusto e divertimento da non perdere - tra cibo greco, birra fresca, bevande tipiche, relax e molto altro - in occasione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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