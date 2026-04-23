La festa di primavera a Lissone con mercatini e street food

A Lissone si terrà dal 24 al 26 aprile l’evento “Sapori e colori di primavera & street food”, una manifestazione che propone mercatini e street food. La festa di primavera coinvolge diverse bancarelle e punti ristoro lungo le vie cittadine, offrendo un’occasione per scoprire prodotti e specialità locali. L’iniziativa si svolge nel fine settimana e richiama visitatori di tutte le età.

Una grande festa di primavera con mercatini e tanto buon cibo. L'appuntamento è a Lissone per il 24, 25 e 26 aprile con l'evento Sapori e colori di primavera & street food. Per fare shopping, sollazzare il palato e divertirsi. Il programmaDalle 9 alle 19.30 in piazza Libertà saranno presenti le.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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