Centro sportivo Biavati stop alla convenzione con Us Corticella per gravi inadempienze

Il Comune di Bologna ha deciso di interrompere la convenzione con il centro sportivo Biavati e l’Us Corticella a causa di gravi inadempienze. La decisione è stata comunicata oggi, 20 marzo 2026, e riguarda la gestione dell’impianto e i rapporti tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio sulle specifiche motivazioni è stato reso noto.

Bologna, 20 marzo 2026 – Il Comune di Bologna ha disposto nella data di oggi, 20 marzo, la risoluzione della convenzione con U.S. Corticella Ssd Srl per la gestione del centro sportivo A. Biavati, per grave inadempimento contrattuale. La decisione dopo l’ordinanza di chiusura del 19 febbraio scorso. La decisione è stata assunta al termine del procedimento avviato a seguito dell’ordinanza del 19 febbraio scorso, che aveva disposto la chiusura dell’impianto per motivi di sicurezza, e della successiva diffida ad adempiere. Le controdeduzioni presentate dal gestore non sono risultate idonee a superare le criticità contestate. Le motivazioni della risoluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro sportivo Biavati, stop alla convenzione con Us Corticella “per gravi inadempienze” Articoli correlati Leggi anche: Chiuso il centro sportivo Biavati: "Troppi blackout, non è sicuro" Centro sportivo Biavati, la Lega attacca:"buco da un milione e impianti insicuri"Di Benedetto (Lega) attacca sulla gestione del Biavati di Corticella: “Chi doveva vigilare?”. Tutti gli aggiornamenti su Centro sportivo Temi più discussi: Centro sportivo Biavati, l’ultimatum ai gestori: La struttura va messa a norma; Biavati, interviene Li Calzi: Riaprirà solo in sicurezza; Biavati, Comune pronto a subentrare al Corticella. Flash mob per salvare il centro sportivo; Il centro sportivo Biavati da salvare, Li Calzi: Il Comune lo rimetterà a posto. Centro sportivo Biavati, l’ultimatum ai gestori: La struttura va messa a normaDopo la chiusura lo scorso febbraio il Comune chiede garanzie per la riapertura entro lunedì. Genitori in rivolta ... bologna.repubblica.it Il flash mob delle famiglie per salvare il centro sportivo Biavati. Pronti alla class action«Questo incontro è stato organizzato in seguito alle risposte non esaustive dell’amministrazione e alla totale assenza di comunicazioni da parte della società», inizia una mamma al megafono. Le ... bologna.repubblica.it A Concesio dopo 6 mesi riapre il centro sportivo Sant’Andrea x.com Siamo andati al primo giorno di festeggiamenti al centro sportivo di Gardolo. Dall'imam Aboulkheir Breigheche un appello alla pace in Palestina e Iran GUARDA IL VIDEO #TG33Trentino --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digit - facebook.com facebook