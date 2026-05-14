Gratta e Vinci | Marche di nuovo protagoniste Nel Fermano vinti 50mila euro

Da anconatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima settimana, una vincita di 50.000 euro è stata registrata nel Fermano grazie a un biglietto del Gratta e Vinci “Turista per Sempre”. L’evento si è verificato in un esercizio commerciale di Magliano di Tenna, in provincia di Fermo, come riporta Agipronews. La vincita ha attirato l’attenzione nella regione, che si conferma protagonista nel settore dei giochi di fortuna.

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Esultano le Marche con il Gratta e Vinci “Turista per Sempre”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Magliano di Tenna, in provincia di Fermo, è stata realizzata una vincita da 50mila euro presso l’esercizio commerciale in Via S. Filippo 41B.Nelle Marche, nel 2025, la spesa relativa ai.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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