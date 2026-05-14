Gratta e Vinci | Marche di nuovo protagoniste Nel Fermano vinti 50mila euro

Nell’ultima settimana, una vincita di 50.000 euro è stata registrata nel Fermano grazie a un biglietto del Gratta e Vinci “Turista per Sempre”. L’evento si è verificato in un esercizio commerciale di Magliano di Tenna, in provincia di Fermo, come riporta Agipronews. La vincita ha attirato l’attenzione nella regione, che si conferma protagonista nel settore dei giochi di fortuna.

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