A Aprilia, un residente ha vinto 500mila euro con un biglietto della lotteria istantanea “Mega Miliardario” da 10 euro. Il tagliando è stato acquistato nella tabaccheria Casagrande di Largo Benedetto Croce. La vincita è stata scoperta durante un controllo di routine, senza che ci siano state ulteriori azioni investigative o contestazioni. La somma vinta sarà soggetta alle procedure fiscali previste dalla legge italiana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La fortuna fa tappa ad Aprilia, dove un cittadino ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci “Mega Miliardario” acquistato nella storica tabaccheria Casagrande di Largo Benedetto Croce. La scoperta in tabaccheria. Come riportato dai colleghi de Il Messaggero, a rendersi conto della vincita sono stati i titolari, con Giovanni e la commessa Sabrina, che consultando il terminale del Lotto hanno scoperto che il tagliando vincente era stato venduto proprio nella loro attività. Vincitore ancora ignoto. Il fortunato cliente, al momento rimasto anonimo, aveva acquistato un biglietto da 10 euro, scoprendo solo successivamente di aver centrato la somma da mezzo milione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aprilia, vinti 500mila euro con un Gratta e Vinci da 10 euro

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