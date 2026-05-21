L’autrice mauriziana di lingua francese, nota per aver ricevuto nel 2023 il Prix de la Langue française, ha recentemente fatto parlare di sé. Nel 2024, un evento legato alla casa editrice Grasset ha attirato l’attenzione, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi pubblici. La scrittrice, già insignita di riconoscimenti ufficiali, continua a essere protagonista nel panorama letterario, con l’interesse crescente intorno alle sue ultime pubblicazioni e alle vicende che coinvolgono la casa editrice.

Ananda Devi, autrice mauriziana di lingua francese, già cavaliere dell’Ordine delle arti e delle lettere di Francia, ha ricevuto nel 2023 il Prix de la Langue française e nel 2024 il Neustadt prize. Ha scritto numerosi testi di varia natura, romanzi, racconti, poesie, saggi. In Italia è pubblicata da Utopia Editore. I titoli finora tradotti: Eva dalle sue rovine (2021) e Il sari verde (2025) entrambi per mano di Giuseppe Giovanni Allegri. Di prossima pubblicazione la traduzione di Manger l’autre. Almeno ventimila libri, gettati nel fuoco da studenti e professori universitari. Era il 1933, nella Germania di Hitler e Goebbels. Tra questi, i libri di Freud, Einstein, Thomas Mann, Stefan Zweig e molti altri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Grasset, quando il mondo crolla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Calenda: "Il centrosinistra non è pronto a governare, crolla il mondo e fanno corrida"

Francia, le mani di Bollorè (e della destra) sull’editoria: 170 scrittori lasciano edizioni Grasset dopo il licenziamento dell’ad“Rifiutiamo di essere gli ostaggi di una guerra ideologica che punta a imporre l’autoritarismo nella cultura e nei media”: con una lettera aperta,...