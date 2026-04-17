In Francia, circa 170 scrittori hanno deciso di abbandonare le edizioni Grasset in seguito al licenziamento dell’amministratore delegato. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera aperta in cui si afferma che non vogliono essere coinvolti in una disputa ideologica che potrebbe portare a forme di autoritarismo. La vicenda ha attirato l’attenzione sul ruolo di alcuni gruppi di potere nell’industria editoriale.

“Rifiutiamo di essere gli ostaggi di una guerra ideologica che punta a imporre l’autoritarismo nella cultura e nei media”: con una lettera aperta, proprio nei giorni in cui si apre il Salon du Livre di Parigi (fino al 19 aprile), più di 170 scrittori e scrittrici francesi hanno annunciato di lasciare il loro editore, Grasset, per protestare contro il licenziamento di Olivier Nora, amministratore delegato della storica casa editrice da più di vent’anni. “Le edizioni Grasset erano la nostra maison, particolare, poiché vi si mescolavano pacificamente autrici e autori che non andavano d’accordo su molte cose. Olivier Nora ne è stato il baluardo e il cemento per la sua eleganza morale, la sua disponibilità e il suo impegno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, le mani di Bollorè (e della destra) sull’editoria: 170 scrittori lasciano edizioni Grasset dopo il licenziamento dell’ad

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