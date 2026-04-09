Durante l’informativa della premier in Parlamento, il leader di Azione ha dichiarato che il centrosinistra non sarebbe ancora preparato a gestire il governo. Aggiungendo che il mondo sta attraversando momenti difficili, ha detto che alcuni protagonisti politici stanno portando avanti una sorta di “corrida”. La sua affermazione ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi politici e sulla percezione delle capacità dell’opposizione.

Il centrosinistra “non è pronto per governare”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell’ informativa della premier Giorgia Meloni in Parlamento. “Non ha un’idea concreta sull’energia, né sul posizionamento internazionale – aggiunge -, Conte va nel sottoscala a incontrare l’inviato di Trump, poi dice basta alle armi all’Ucraina, poi dice forse le armi all’Ucraina sì”. “Sento sempre una ‘corrida’ – prosegue -. Dicono di esser pronti, ma pronti per cosa? Sta crollando il mondo, per cosa siete pronti? Per fare che? Cos’è una gara? Rischiamo che non ci sia più l’Europa e non ci sia più l’Occidente”. “Allora noi non parteciperemo come Azione a questo scempio”, conclude. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calenda: "Il centrosinistra non è pronto a governare, crolla il mondo e fanno corrida"

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Calenda: Il centrosinistra non è pronto a governare, crolla il mondo e fanno corridaIl centrosinistra non è pronto per governare. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell'informativa della premier Giorgia Meloni in Parlamento. lapresse.it

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