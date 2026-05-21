Grande valore storico culturale e sociale | restituito ai cittadini lo storico Municipio di Pellaro
Il municipio di Pellaro, edificio di grande valore storico, culturale e sociale, è stato recentemente restituito alla comunità locale. Dopo un intervento di recupero e rigenerazione, finanziato con fondi comunitari, l’edificio simbolo della memoria collettiva del territorio è stato riqualificato e riaperto ai cittadini. La struttura rappresenta un punto di riferimento per la storia e l’identità della zona, e la sua riappropriazione segna un momento importante per la comunità.
Lo storico municipio di Pellaro, edificio simbolo della memoria collettiva del territorio, è stato riconsegnato alla comunità dopo un importante intervento di recupero e rigenerazione finanziato con fondi comunitari. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco facente funzioni del Comune di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Buscemi e la sua storia feudale rivivono in un volume di ricerca
Sullo stesso argomento
Visite ai mosaici del volo: "Valore storico e artistico"Per la prima volta dal Dopoguerra, da sabato i mosaici del volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico, in piazzale della Vittoria, saranno...
"In centro storico raccolta rifiuti di notte e riposo negato ai cittadini"Scrive il lettore: "Dopo numerose ed inutili segnalazioni all'ufficio relazioni pubbliche del Comune di Forlì segnalo anche a voi la situazione ormai...
Da Conferenza Stato-regioni il via libera a finanziamento di 680 mila euro per restauro chiesa Santa Maria in Betlem a Sassari. Spanu e Spano: intervento necessario per tutela ...Roma, 11 gennaio 2018 - Con via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni al finanziamento per l'intervento di restauro della chiesa di Santa Maria in Betlem a Sassari si passa a una fase ... regione.sardegna.it