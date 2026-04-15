Da questo fine settimana, per la prima volta dopo il dopoguerra, i mosaici del volo presenti nell’ex Collegio Aeronautico in piazzale della Vittoria saranno accessibili al pubblico ogni fine settimana. Le visite si svolgeranno il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. Questa apertura mira a consentire l’osservazione di un patrimonio artistico e storico conservato all’interno della struttura.

Per la prima volta dal Dopoguerra, da sabato i mosaici del volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico, in piazzale della Vittoria, saranno aperti al pubblico ogni fine settimana, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. "I mosaici del volo, progettati dall’architetto Cesare Valle, sono un’opera unica al mondo – dichiarano il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno, che, sabato alle 15, saranno presenti all’importante momento inaugurale –. Quello che si può vedere solo a Forlì è un grande ciclo musivo con 102 metri lineari...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visite ai mosaici del volo: "Valore storico e artistico"

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