In centro storico raccolta rifiuti di notte e riposo negato ai cittadini

Un lettore segnala che nel centro storico di una città, i rifiuti vengono raccolti quasi ogni notte, esclusi i fine settimana, e che questa situazione causa disturbi ai residenti. Dopo aver inoltrato diverse segnalazioni all’ufficio competente del Comune, ora si rivolge anche ai media per evidenziare l’intollerabilità della condizione. La raccolta avviene durante le ore notturne e i conferimenti sono gestiti da una società di servizi ambientali.

Scrive il lettore: "Dopo numerose ed inutili segnalazioni all'ufficio relazioni pubbliche del Comune di Forlì segnalo anche a voi la situazione ormai intollerabile del centro storico dove i conferimenti sono ritirati da Alea, praticamente ogni giorno esclusi sabato e domenica, agli orari notturni.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Raccolta rifiuti nel centro storico, vetro separato e nuove campanePartirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. Sezze, isola ecologica nel centro storico: via ai rifiuti ingombranti? Cosa sapere SPL Sezze organizza isola ecologica itinerante domenica 26 aprile tra via Marconi e via Piagge Marine. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Raccolta rifiuti in centro storico: domani doppio incontro pubblico; Variazioni ai servizi di raccolta dei rifiuti il 1° maggio; In centro storico sbarcano i nuovi bidoni a basso impatto estetico ed è subito polemica; Tutti i servizi in riorganizzazione di Sei Toscana. Raccolta mozziconi nel centro storico di Sassari con Plastic FreeSassari, raccolta di mozziconi nel centro storico con Plastic Free per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano. sassarioggi.it Raccolta rifiuti nel centro storico: Ora si cambiaORVIETO - Cambia il sistema di raccolta dei rifiuti nel centro storico all’insegna del maggiore decoro. In ballo c’è... ORVIETO - Cambia il sistema di raccolta dei rifiuti nel centro storico ... lanazione.it San Vittore Martire, festa nel centro storico: stand gastronomici e concerto anni Ottanta sabato sera. - facebook.com facebook