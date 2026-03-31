L’arte che fa bene al cuore | le Papere d' artista raccolgono oltre 2.400 euro per la ricerca oncologica

Da forlitoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato scorso, durante la Vernice Art Fair di Forlì, sono state battute alcune opere di “Papere d'artista”, un progetto che coinvolge artisti e collezionisti nella creazione e vendita di paperi decorativi. La somma totale raccolta, pari a 2.460 euro, è stata destinata alla ricerca oncologica. L'iniziativa ha coinvolto diversi partecipanti, con l’obiettivo di unire arte e solidarietà.

Durante Vernice Art Fair l'asta benefica a favore dell'Irst "Dino Amadori". Venti sculture fermaporta trasformate in pezzi unici per sostenere nuove cure oncologiche Non è stata solo un’asta, e non è solo una cifra quella raccolta dai Paperi d'artista. I 2.460 euro raccolti, sabato scorso, all’interno della cornice di Vernice Art Fair di Forlì sono il risultato di una scelta condivisa: trasformare l’arte in un contributo diretto alla ricerca oncologica dell’Irst “Dino Amadori” Irccs. Grazie al genio artistico e alla perseveranza di Marina Bergamaschi e Stefano Silvestroni, ideatori delle ormai celebri “Papere e Paperi” di stoffa, venti sculture-fermaporta reinterpretate da altrettanti artisti sono state battute all’asta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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© Forlitoday.it - L’arte che fa bene al cuore: le "Papere d'artista" raccolgono oltre 2.400 euro per la ricerca oncologica

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