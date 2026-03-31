L’arte che fa bene al cuore | le Papere d' artista raccolgono oltre 2.400 euro per la ricerca oncologica

Sabato scorso, durante la Vernice Art Fair di Forlì, sono state battute alcune opere di “Papere d'artista”, un progetto che coinvolge artisti e collezionisti nella creazione e vendita di paperi decorativi. La somma totale raccolta, pari a 2.460 euro, è stata destinata alla ricerca oncologica. L'iniziativa ha coinvolto diversi partecipanti, con l’obiettivo di unire arte e solidarietà.

Durante Vernice Art Fair l'asta benefica a favore dell'Irst "Dino Amadori". Venti sculture fermaporta trasformate in pezzi unici per sostenere nuove cure oncologiche Non è stata solo un’asta, e non è solo una cifra quella raccolta dai Paperi d'artista. I 2.460 euro raccolti, sabato scorso, all’interno della cornice di Vernice Art Fair di Forlì sono il risultato di una scelta condivisa: trasformare l’arte in un contributo diretto alla ricerca oncologica dell’Irst “Dino Amadori” Irccs. Grazie al genio artistico e alla perseveranza di Marina Bergamaschi e Stefano Silvestroni, ideatori delle ormai celebri “Papere e Paperi” di stoffa, venti sculture-fermaporta reinterpretate da altrettanti artisti sono state battute all’asta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L’arte che fa bene al cuore: le "Papere d'artista" raccolgono oltre 2.400 euro per la ricerca oncologica Articoli correlati Leggi anche: Cuore, camminare fa bene? La ricerca che muta radicalmente il quadro Dalla Fondazione Invernizzi cinque premi per la ricerca che fa bene al futuro dell'agroalimentareSi è tenuta il 24 marzo presso la sede di Milano della Fondazione Invernizzi, la cerimonia di assegnazione delle Borse Portus 2025, l'iniziativa con...