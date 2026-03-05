Torna la storica iniziativa di Aism che porta gardenie e ortensie in cinquemila località italiane per sostenere la ricerca e i diritti di oltre 144mila persone

Con l’arrivo di marzo, le piazze italiane si popolano nuovamente di gardenie e ortensie grazie all’iniziativa di Aism, che coinvolge circa cinquemila località. L’obiettivo è sostenere la ricerca e i diritti di oltre 144mila persone affette da sclerosi multipla. La tradizione di questa iniziativa si rinnova ogni anno, portando colore e solidarietà in molte città del paese.

Con l'arrivo del mese di marzo, le piazze italiane si preparano a cambiare volto. Non è solo l'anticipo della primavera a portare colore, ma un gesto di solidarietà che si rinnova ormai da anni. Dal 6 all'8 marzo torna Gardensia, la storica campagna promossa dall'Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che vedrà la vendita di gardenie e ortensie in oltre 5.000 località per sostenere chi combatte ogni giorno contro una patologia complessa e ancora priva di una cura definitiva. Migliaia di volontari scenderanno in campo per ricordare che la salute è un diritto collettivo. E scegliere di acquistare una pianta significherà, in questo contesto, finanziare la ricerca scientifica e garantire servizi di assistenza a chi ne ha più bisogno.