Grande Fratello Vip riconferma per il trio Blasi-Lucarelli-Buonamici
La stagione del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa da poco, ma il programma continua a essere al centro dell’attenzione. Il trio composto da conduttrice e due opinionisti è stato riconfermato anche per la prossima edizione. La trasmissione ha mantenuto il suo spazio nel palinsesto televisivo e ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La conferma del cast fisso riguarda anche le figure che affiancano la conduttrice durante le puntate.
La stagione del Grande Fratello Vip 2026 si è appena conclusa, ma il suo peso nel panorama televisivo è tutt’altro che terminato. L’edizione ha lasciato dietro di sé ascolti solidi, forte partecipazione social e una lunga scia di momenti diventati virali, confermando ancora una volta la centralità del format nel palinsesto di Canale 5. Più che una chiusura, quella appena andata in onda sembra l’inizio di una nuova fase del reality. Una finale da numeri importanti e un boom sui social. La puntata finale ha registrato 2.444.000 spettatori con il 23,1% di share, proseguendo fino a tarda notte e confermandosi un risultato considerato positivo dai vertici Mediaset. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
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