Grande Fratello Vip Ilary Blasi torna alla guida del reality | Buonamici e Lucarelli opinioniste

Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip, mentre le opinioniste sono Buonamici e Lucarelli. La trasmissione riprende con un cast rinnovato e nuove dinamiche all’interno della casa. La messa in onda è prevista per questa stagione televisiva, con la presenza di concorrenti ancora da annunciare. La produzione ha confermato la ripresa delle registrazioni e la data di inizio del programma.

La televisione italiana continua a puntare su uno dei suoi formati più longevi e capaci di reinventarsi stagione dopo stagione. Da martedì 17 marzo torna infatti in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello VIP, che inaugura una nuova edizione con una conduzione che promette ritmo, ironia e inevitabili scintille televisive. Alla guida del reality ci sarà Ilary Blasi, volto ormai familiare per il pubblico del programma e figura centrale di una stagione che si preannuncia costruita attorno alle dinamiche della Casa e ai caratteri dei concorrenti. Accanto a lei, nel ruolo di opinioniste, due personalità molto diverse tra loro ma entrambe fortemente riconoscibili nel panorama mediatico italiano: la giornalista Cesara Buonamici e la commentatrice e scrittrice Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla guida del reality: Buonamici e Lucarelli opinioniste Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, il "colpaccio di Ilary Blasi: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, reality verso slittamento ad aprile"Cesara Buonamici pronta a tornare al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, accanto a lei potrebbe esserci Selvaggia Lucarelli, "ceduta" da... Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande fratello Vip, svelato il cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi; Perché mi vedrete al Grande Fratello Vip - Vale Tutto; Riuscirà il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi a risollevare gli ascolti del reality?; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla guida del reality: Buonamici e Lucarelli opinionisteDal 17 marzo su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. In studio Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli ... panorama.it Grande Fratello VIP al via il 17 marzo: concorrenti, orario e dove vederloCondotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli ... dire.it “Un annuncio su Adriana Volpe”. Clamoroso al Grande Fratello Vip, la notizia arrivata 24 ore prima dell'inizio ufficiale - facebook.com facebook Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti: i favoriti, le novità e perché sono famosi x.com