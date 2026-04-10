All’interno della casa del Grande Fratello Vip si è sviluppato un confronto tra alcuni concorrenti, tra cui Adriana Volpe, Blasi, Lucarelli e Buonamici. La tensione tra Volpe e Mussolini è palpabile e sembra ancora irrisolta, portando a schermaglie e discussioni frequenti. La situazione si è evoluta nel corso dei giorni, con vari scambi di opinioni e alcune schermaglie che hanno coinvolto più partecipanti.

C’è uno scontro in atto nella casa del Grande Fratello, che prosegue fin quasi dai primi giorni. Adriana Volpe e Alessandra Mussolini non sembrano in grado di trovare un terreno comune. Caratteri molto diversi e, stando all’evidenza, incompatibili. Un ottimo risultato per i contenuti ma, di fatto, ciò che viene restituito al pubblico è uno scontro preadolescenziale. Ci si rinfaccia tutto e, costantemente, si ricerca l’intervento del genitore, che in questo caso è Ilary Blasi, ovviamente. A tutto ciò si aggiungono poi i commenti da esterne delle “sorelle” Selvaggia e Cesara, che nella puntata del 10 aprile non sono mancati. Lo scontro in settimana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Blasi, Lucarelli e Buonamici contro Adriana Volpe: svelata la strategia

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Prosegue stasera l’appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, affiancata come sempre dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stasera non ci saranno eliminazioni, ma nel corso della serata si scoprirà chi t - facebook.com facebook

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