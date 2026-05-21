Grande commozione nella cattedrale di San Cetteo per l' ultimo saluto al senzatetto Damian FOTO
Nella cattedrale San Cetteo di Pescara si è svolto l'ultimo saluto a Damian Piotr Pawlik, un uomo di 43 anni di origine polacca, trovato senza vita il 24 aprile scorso in un rudere di via Ravenna. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi fedeli e persone che lo conoscevano, manifestando vicinanza e rispetto durante il momento di addio. La morte dell’uomo ha suscitato emozioni e commozione tra i presenti, che hanno condiviso il lutto per la perdita.
Grande commozione nella cattedrale San Cetteo di Pescara per l'ultimo saluto a Damian Piotr Pawlik, il senzatetto polacco ritrovato morto a 43 anni in via Ravenna lo scorso 24 aprile all'interno di un rudere. Amici, familiari e la sua compagna di tante avventure, la cagnolina Testina, rimasta con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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