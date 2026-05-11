L' appello di una cittadina al sindaco Masci | Situazione indecorosa nella zona della cattedrale di San Cetteo FOTO
Una residente della zona della cattedrale di San Cetteo ha scritto una lettera aperta al sindaco, chiedendo interventi per il degrado e il cattivo stato di decoro pubblico nella zona. Nell'appello, viene evidenziata la presenza di condizioni considerate indecenti e malsane, accompagnata da una fotografia a supporto della richiesta. La cittadina invita le autorità a intervenire con urgenza per risolvere la situazione.
Una nostra lettrice, residente nella zona della cattedrale di San Cetteo, ha scritto una lettera aperta al sindaco Carlo Masci chiedendo di intervenire per il degrado e lo scarso decoro pubblico in quella zona:“La esorto a provvedere in via definitiva alla situazione indecente e malsana, in cui.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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