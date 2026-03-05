TAF 12 sabato grande notte di boxe all' Allianz | Paparo sfida Gomez per il titolo europeo Ebu Silver

Sabato sera all’Allianz si terrà un evento di boxe organizzato da The Art of Fighting, con un match tra Paparo e Gomez. Il pugile italiano affronta Gomez per il titolo europeo EBU Silver dei superpiuma. La serata prevede diverse competizioni di pugilato e si svolgerà in un’atmosfera di grande attesa tra gli appassionati. L’appuntamento è incentrato sul confronto tra i due atleti.

Due cinture in palio, tanto spettacolo: sabato 7 marzo all'Allianz Cloud di Milano va in scena TAF 12, l'evento di The Art of Fighting dedicato alla boxe professionistica. Una serata ricca, a cominciare dal main event, dove l'idolo di casa Francesco Paparo sfida lo spagnolo Juanfe Gomez per la cintura europea (EBU) Silver dei superpiuma. È un match importantissimo per la carriera del pugile italiano: una vittoria lo proietterebbe verso palcoscenici europei ancora più prestigiosi. Salta invece l'atteso incontro fra i mediomassimi Mohamed Elmaghraby e Vincenzo Lizzi, a causa di un infortunio di Lizzi. Elmaghraby, pugile da 13 vittorie e 0 sconfitte, combatterà comunque contro un avversario ancora in via di definizione.