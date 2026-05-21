Gran finale per il festival ' Poetico' | Museo Casa Dante ospita i vincitori del concorso di poesia
Sabato 23 maggio alle 17 si terrà l’evento conclusivo della seconda edizione del festival “Poetico”, dedicato alla poesia d’autore. La cerimonia si svolgerà presso il Museo Casa Dante, dove saranno presenti i vincitori del concorso di poesia organizzato nell’ambito del festival. L’appuntamento rappresenta il momento finale della manifestazione, che ha coinvolto autori provenienti da diverse parti del paese e si concentra sulla celebrazione della poesia attraverso vari incontri e iniziative.
L'evento finale della seconda edizione di “Poetico. Festival nazionale della Poesia d'autore” si terrà sabato 23 maggio, alle ore 17.30, nella sala multimediale del Museo – Casa Dante dei Chiostri Francescani di Ravenna, a pochi metri dal sepolcro del Sommo Poeta.L'iniziativa vedrà la presenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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COMUNICATO STAMPA COMUNE DI RAVENNA ====================================== A Ravenna il gran finale di Poetico. Festival della Poesia d’autore. Evento a Museo-Casa Dante con i poeti vincitori del concorso nazionale per libri editi === facebook
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