Gran finale per il festival ' Poetico' | Museo Casa Dante ospita i vincitori del concorso di poesia

Sabato 23 maggio alle 17 si terrà l’evento conclusivo della seconda edizione del festival “Poetico”, dedicato alla poesia d’autore. La cerimonia si svolgerà presso il Museo Casa Dante, dove saranno presenti i vincitori del concorso di poesia organizzato nell’ambito del festival. L’appuntamento rappresenta il momento finale della manifestazione, che ha coinvolto autori provenienti da diverse parti del paese e si concentra sulla celebrazione della poesia attraverso vari incontri e iniziative.

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