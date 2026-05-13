Santa Sofia si scopre ' capitale della poesia' | gran finale per il Festival Poetico
Santa Sofia si prepara a ospitare il gran finale del Festival Poetico, evento dedicato alla poesia d’autore. L’appuntamento si svolgerà nel prossimo fine settimana e vedrà protagonisti diversi poeti che porteranno in scena le proprie composizioni. Durante l’evento, i versi si intrecceranno con il paesaggio dell’Appennino, creando un’atmosfera di incanto tra parola e natura. La manifestazione rappresenta l’atto conclusivo della rassegna nazionale dedicata alla poesia.
I versi, la parola e l’incanto del paesaggio appenninico si fondono per l’atto conclusivo di “Poetico”, il festival nazionale della poesia d’autore che nel prossimo fine settimana animerà il cuore di Santa Sofia. La kermesse, giunta alla sua seconda edizione, è nata dall'intuizione del.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Il Flash Mob poetico della Cesalpino per la Giornata Mondiale della PoesiaArezzo, 16 marzo 2026 – In occasione della Giornata Mondiale della Poesia che quest’anno si festeggerà il 21 marzo, primo giorno di primavera,...
Festival di Spello. Il gran finale della kermesseTutto pronto per il gran finale della XV edizione del ’Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema’.
Argomenti più discussi: Santa Sofia si mobilita per il cuore: una serata per imparare a salvare vite; Romagna in Fiore a Santa Sofia con Enzo Avitabile; Visita alla chiesa romanica di Santa Sofia e la sua cripta il 16 maggio 2026; A Santa Sofia una serata di dimostrazioni salvavita con il gruppo VIVA Forlì.
Santa Sofia: dove cultura e natura si incontrano Borghi, foreste e paesaggi d’Appennino nel cuore della Romagna visiter.it/2p8y | #inEmiliaRomagna x.com
Via Santa Sofia, adesso si cambia. L'assessore: Sì alla corsia per le ambulanze, ma vietato toccare il Brt facebook
Prima visione di Sofia Falcone in Legacy Of The Dark Knight reddit