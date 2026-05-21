Gramsci a Colleferro | il libro tattile nato dai detenuti di Turi

A Colleferro, un libro tattile dedicato a Gramsci è stato realizzato dai detenuti di Turi. I detenuti hanno creato rilievi e immagini da toccare per rappresentare i concetti chiave del pensatore. Un esperto guiderà il laboratorio pratico, durante il quale verranno realizzate le immagini tattili. L'iniziativa mira a rendere accessibili i contenuti di Gramsci attraverso il tatto, coinvolgendo direttamente i partecipanti nella creazione delle rappresentazioni.

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? Punti chiave Come hanno fatto i detenuti di Turi a trasformare Gramsci in rilievo?. Chi guiderà il laboratorio pratico per creare immagini da toccare?. Perché questo progetto trasforma la biblioteca di Colleferro in un centro tecnologico?. Cosa permette di fare la nuova edizione tattile de L’albero del riccio?.? In Breve Presentazione venerdì 22 maggio ore 17:00 in Piazza dei Cosmonauti 5.. Laboratorio tecnico sabato 23 maggio dalle 10:00 alle 12:30 con Fabio Fornasari.. Partecipano Gianluca Prioreschi, Elvira Zaccagnino e Fabio Fornasari all'evento gratuito.. Progetto inserito nel Maggio dei Libri e finanziato dal Centro per il libro e la lettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gramsci a Colleferro: il libro tattile nato dai detenuti di Turi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colleferro, Presentazione dell’edizione tattile del libro “L’albero del riccio di Antonio Gramsci” e laboratorio tattileLa Biblioteca di Colleferro ospiterà, nelle giornate del 22 e 23 maggio, un doppio appuntamento dedicato alla lettura accessibile: la presentazione... “Nato diverso, nato forte”, il libro di Donato PrencipeUNA STORIA VERAUna vita di dolore, matrasformata in forza “NATO DIVERSO, NATO FORTE”racconta un percorso reale fatto di difficoltàfisiche, momenti di...