UNA STORIA VERAUna vita di dolore, matrasformata in forza “NATO DIVERSO, NATO FORTE”racconta un percorso reale fatto di difficoltàfisiche, momenti di crisi, ricerca di lavoroe di rinascita personale. Una testimonianza di resilienzache dimostra come,anche nei momenti più difficili, sia possibilerialzarsi e costruire una nuova vita. LINK. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Nato diverso, nato forte”, il libro di Donato Prencipe

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