Graduatorie GPS 2026 | scatta esclusione per chi non ha allegato titolo estero con traduzione No soccorso istruttorio
Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di revisione e si sta verificando la validità dei titoli di accesso presentati dai candidati. Tra i documenti controllati ci sono anche i titoli esteri, che devono essere correttamente tradotti e accompagnati dalla documentazione richiesta. Chi non ha allegato il titolo estero con la relativa traduzione potrebbe essere escluso dalla graduatoria. Attualmente non è previsto un soccorso istruttorio per integrare le domande incomplete o errate.
Graduatorie GPS 2026: sono in corso le verifiche dei titoli di accesso. Sotto la lente di scuole polo e Uffici Scolatici anche il titolo estero, per il quale l'OM n. 27 del 16 febbraio 2026 presenta delle novità importanti e significative per permettere agli uffici di verificare la validità del titolo dichiarato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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