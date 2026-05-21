Graduatorie GPS 2026 | scatta esclusione per chi non ha allegato titolo estero con traduzione No soccorso istruttorio

Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di revisione e si sta verificando la validità dei titoli di accesso presentati dai candidati. Tra i documenti controllati ci sono anche i titoli esteri, che devono essere correttamente tradotti e accompagnati dalla documentazione richiesta. Chi non ha allegato il titolo estero con la relativa traduzione potrebbe essere escluso dalla graduatoria. Attualmente non è previsto un soccorso istruttorio per integrare le domande incomplete o errate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui