Graduatorie GPS 2026 | chi possiede titolo sostegno conseguito all’estero verrà inserito a pettine o in coda?
Durante un question time trasmesso il 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso dell’aggiornamento delle graduatorie GPS 2026. In particolare, si è parlato di come verranno inseriti i titoli di sostegno conseguiti all’estero, con attenzione alle modalità di inserimento “a pettine” o in coda.
Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normative scolastiche, è stata affrontata la questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie e alle prossime fasi amministrative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
GPS 2026, chi scioglierà la riserva a giugno sarà inserito a pettine nella posizione spettante per punteggio. Graduatorie a luglioNel question time del 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica,...
GPS 2026: specializzazione sostegno estero, sostituita da TFA conseguito in Italia, può essere dichiarato come ulteriore titolo?Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente Sonia Cannas, è stata affrontata una...