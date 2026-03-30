Graduatorie GPS 2026 | chi possiede titolo sostegno conseguito all’estero verrà inserito a pettine o in coda?

Durante un question time trasmesso il 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso dell’aggiornamento delle graduatorie GPS 2026. In particolare, si è parlato di come verranno inseriti i titoli di sostegno conseguiti all’estero, con attenzione alle modalità di inserimento “a pettine” o in coda.