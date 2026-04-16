Graduatorie GPS 2026 | ecco come controllare il titolo estero di accesso
L'Ufficio Scolastico di Taranto ha pubblicato le istruzioni per le scuole polo coinvolte nelle graduatorie GPS 2026, specificando le procedure per verificare i titoli esteri di accesso presentati dai candidati. Le scuole devono adottare controlli precisi per i titoli in attesa di riconoscimento ufficiale, in modo da garantire la validità delle domande inserite nelle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628.
GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628: l'Ufficio Scolastico di Taranto ricorda alle scuole polo chiamate a valutare le domanda quali controlli mettere in atto per candidati in possesso di un titolo estero in attesa di riconoscimento. E' fondamentale ricordare che i questo caso l’inserimento nelle GPS deve avvenire con riserva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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