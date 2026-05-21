Graded primo Dottorato Industriale con l’Università Parthenope di Napoli

Un nuovo traguardo accademico si aggiunge al panorama universitario con il conseguimento del primo dottorato industriale presso l’Università Parthenope di Napoli. Si tratta di un percorso che mira a rafforzare il collegamento tra formazione avanzata e settore produttivo, favorendo l’integrazione tra ricerca e applicazione pratica. La laurea di livello superiore si inserisce in un contesto di crescita e innovazione, con l’obiettivo di preparare professionisti qualificati in ambiti tecnici e industriali.

Un legame sempre più solido e strategico tra alta formazione e mondo della produzione. È questo il pilastro della vision aziendale che Graded conferma e rilancia in occasione di un traguardo significativo: il successo della Final Defence dell’ingegnere Davide Capuano, che ha discusso la sua tesi di dottorato davanti alla commissione universitaria. L’evento ha segnato la nascita del primo Dottorato Industriale frutto della sinergia tra Graded e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, sotto il coordinamento della Prof.ssa Laura Vanoli e con il supporto del tutor, Prof. Alessandro Mauro. Il progetto di ricerca, intitolato “Design,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Mr Mervyn Christoffels, A Quantum Computing Access Strategy – A Growth Pathway Tailored

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