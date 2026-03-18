Il dottorato industriale al servizio delle imprese focus a Benevento

A Benevento si svolge un evento dedicato ai dottorati industriali, un percorso formativo che coinvolge studenti e aziende. Durante l’iniziativa, vengono presentati i progetti in corso e le collaborazioni attivate tra università e imprese locali. La giornata prevede incontri e confronti tra i partecipanti, con l’obiettivo di mostrare come il dottorato industriale possa contribuire allo sviluppo del territorio.

I dottorati industriali rappresentano uno strumento fondamentale per creare un collegamento tra formazione accademica di alto livello ed esigenze di innovazione del tessuto produttivo, favorendo la collaborazione strutturata tra università e imprese su progetti di ricerca applicata con ricadute concrete sui processi produttivi e sull’innovazione tecnologica. Per promuovere la conoscenza di questo strumento e agevolarne la diffusione, Confindustria Benevento piccola industria, insieme all’ università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha organizzato il focus intitolato “Innovazione che genera valore: il dottorato industriale al servizio delle imprese”, in programma domani 19 marzo 2026 alle ore 10. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Dottorato industriale, a Benevento il focus di Confindustria e Vanvitelli sulle opportunità per le impreseTempo di lettura: 3 minutiIl dottorato industriale come leva concreta per portare innovazione dentro le aziende e rafforzare il legame tra mondo... Consulenti del lavoro e Inail rinnovano la collaborazione al servizio delle imprese del novareseLunedì 19 gennaio, nella sede dell’Ordine in viale Roma 12 a Novara, si è svolto un nuovo incontro di aggiornamento che ha visto una partecipazione... Una selezione di notizie su Il dottorato industriale al servizio... Discussioni sull' argomento Reddito cittadinanza e assegno inclusione: a Benevento scoperti 10 furbetti; Machete, katana e coltelli in auto: fermati dalla Volante. CONFINDUSTRIA. Innovazione che genera Valore: Il Dottorato industriale al servizio delle impreseI dottorati industriali rappresentano uno strumento fondamentale per creare un collegamento tra formazione accademica di alto livello ed esigenze di innovazione del tessuto produttivo, favorendo la co ... tvsette.net Innovazione che genera valore: dottorato industriale al servizio delle impreseFocus organizzato da Confindustria Benevento piccola industria e Università Vanvitelli ... msn.com #Benevento - Oltre 100 kg di esplosivi sequestrati nel Sannio: arrestato un uomo #Cronaca #GuardiaDiFinanza #Benevento #Sequestro #Esplosivi #Sicurezza #Carabinieri #Campania #FuochiDArtificio #Legalità #NanoTV - facebook.com facebook Benevento, maxi rissa in stile "Arancia meccanica": arrestati otto giovani #sannio x.com