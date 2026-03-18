Dottorato industriale a Benevento il focus di Confindustria e Vanvitelli sulle opportunità per le imprese

A Benevento, Confindustria e l’Università Vanvitelli si sono riunite per discutere delle opportunità offerte dal dottorato industriale. L’obiettivo è mostrare come questa forma di formazione possa favorire l’introduzione di innovazioni nelle imprese e rafforzare il collegamento tra il mondo accademico e quello produttivo. L’incontro si è concentrato sulle potenzialità di questa iniziativa per il tessuto economico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il dottorato industriale come leva concreta per portare innovazione dentro le aziende e rafforzare il legame tra mondo accademico e sistema produttivo. È questo il senso dell’iniziativa promossa da Confindustria Benevento Piccola Industria insieme all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che domani, mercoledì 19 marzo 2026 alle ore 10, organizza presso la sede di Confindustria Benevento il focus dal titolo “Innovazione che genera valore: il Dottorato Industriale al servizio delle imprese”. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di far conoscere più da vicino uno strumento ritenuto sempre più strategico per accompagnare i processi di crescita e trasformazione del tessuto imprenditoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dottorato industriale, a Benevento il focus di Confindustria e Vanvitelli sulle opportunità per le imprese Articoli correlati Busi (Confindustria): "Una stagione di opportunita' per il sistema delle imprese"Con l’elezione di Diego Bivona alla presidenza di Confindustria Sicilia, il sistema delle imprese siciliane trova una guida esperta, capace di... Confindustria Benevento ad Andrea Esposito: “Puntiamo su giovani, infrastrutture, valorizzazione del territorio e imprese”Tempo di lettura: 3 minutiGiovani, infrastrutture, valorizzazione del territorio e imprese.