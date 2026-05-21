GP Canada | Brundle teme il bagnato per le nuove auto di Formula 1

Durante il Gran Premio del Canada, un commentatore ha espresso preoccupazioni riguardo alle nuove vetture di Formula 1 in condizioni di pioggia. Si è concentrato sul modo in cui la combinazione tra la potenza delle vetture e il tracciato di Montreal potrebbe influenzare la gestione in pista. In particolare, si è sottolineato come il layout del circuito possa aumentare il rischio di collisioni multiple tra i piloti, soprattutto in presenza di bagnato.

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