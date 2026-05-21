GP Canada | Brundle teme il bagnato per le nuove auto di Formula 1
Durante il Gran Premio del Canada, un commentatore ha espresso preoccupazioni riguardo alle nuove vetture di Formula 1 in condizioni di pioggia. Si è concentrato sul modo in cui la combinazione tra la potenza delle vetture e il tracciato di Montreal potrebbe influenzare la gestione in pista. In particolare, si è sottolineato come il layout del circuito possa aumentare il rischio di collisioni multiple tra i piloti, soprattutto in presenza di bagnato.
? Punti chiave Come reagiranno le nuove vetture alla combinazione tra potenza e pioggia?. Perché il layout di Montreal aumenta il rischio di collisioni multiple?. Quale scuderia riuscirà a gestire meglio l'instabilità aerodinamica sul bagnato?. Come influiranno gli aggiornamenti Mercedes sulla gerarchia del prossimo weekend?.? In Breve GP Canada previsto tra il 22 e il 24 maggio con gara Sprint.. Solo una sessione su otto a Montreal si è conclusa senza Safety Car.. Mercedes introduce nuovi aggiornamenti tecnici durante il weekend del Circuit Gilles Villeneuve.. Il layout classico di Montreal aumenta il rischio collisioni per piloti fuori controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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