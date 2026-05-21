La stagione di Formula 1 prevede il ritorno del Gran Premio del Canada nel 2026, portando le gare in Nord America. Sono stati annunciati gli orari delle prove e della corsa, con indicazioni su come seguire la diretta sia in televisione che in streaming. Gli appassionati possono consultare i canali ufficiali per conoscere i dettagli delle trasmissioni e le modalità di visione, in modo da seguire l’evento in tempo reale. La gara si svolgerà sul circuito canadese, con tutte le sessioni programmate nelle stesse giornate.

La Formula 1 torna in Nord America con il GP Canada 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il circuito di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve, ospita per la prima volta un weekend con formato Sprint, rendendo l’intero programma ancora più ricco e serrato. Tra aggiornamenti tecnici, lotte al vertice e un calendario fitto di sessioni, cresce la curiosità dei tifosi che vogliono sapere dove seguire ogni momento del fine settimana, dalla Sprint del sabato alla gara della domenica. Ma dove si potrà vedere il GP Canada 2026? Quali piattaforme trasmetteranno le sessioni in diretta? E quali saranno gli orari italiani del weekend Sprint? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Formula 1, GP Canada 2026: orari e dove vedere la diretta tv e in streaming

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