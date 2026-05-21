Formula 1 GP Canada 2026 | gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming
Il Gran Premio del Canada 2026 di Formula 1 si svolgerà a Montreal e prevede diverse sessioni nel corso del weekend. Gli appassionati potranno seguire prove libere, qualifiche, Sprint Race e la gara principale grazie a programmi trasmessi sia su Sky e NOW che in chiaro su TV8. Gli orari delle singole sessioni sono stati comunicati e riguardano l’intero programma, dal venerdì alla domenica, con copertura completa in diretta.
Gli orari TV del GP Canada 2026 di Formula 1: il programma completo del weekend Sprint di Montreal e dove vedere prove libere, qualifiche Sprint, Sprint Race, qualifiche e gara in diretta su Sky e NOW e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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