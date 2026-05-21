Governo Salvini apre a elezioni anticipate | Non so se si arriva a fine legislatura ma Tajani frena | Arriveremo al termine

Il leader della Lega ha ricordato che la fine della legislatura è prevista per settembre 2027, ma ha aggiunto di non essere sicuro che il governo possa arrivare fino a quella data. Quando gli è stato chiesto se si arriverà alla scadenza naturale, ha risposto che dipenderà anche da vari fattori economici. Il presidente del Parlamento ha invece dichiarato che si arriverà al termine naturale della legislatura, senza prevedere elezioni anticipate.

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