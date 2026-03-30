Il governo ha confermato la volontà di proseguire fino alla fine della legislatura, escludendo elezioni anticipate. Dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa, anche il vicepremier e ministro degli Esteri ha espresso che si stanno sprecando ore nei dibattiti sul futuro, riferendosi probabilmente alla discussione sul referendum. Nessun membro del governo ha indicato cambiamenti di rotta o intenzioni di interrompere l’attuale mandato.

Il governo si mostra compatto nell’intenzione di proseguire fino a fine legislatura. Dopo le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, arrivano quelle del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Si stanno perdendo forse ore importanti nei dibattiti sul dopo” referendum. “È chiaro che quando c’è un risultato negativo ci sono dei contraccolpi. Ma ora dobbiamo lavorare soltanto per preoccuparci delle questioni soprattutto economiche”. Tajani lo ha detto nel suo intervento in videocollegamento all’evento ‘Forum della cucina italiana’ a Masseria Li Reni con Bruno Vespa. “Nessuno pensa ad andare a elezioni anticipate. Pensiamo a migliorare la situazione economica, a fare tutto ciò che è in tema della crescita dell’economia”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo compatto: “Avanti fino a fine legislatura”. Tajani: “Nessuno pensa a elezioni anticipate”

Articoli correlati

Governo, Tajani “Nessuno pensa a elezioni anticipate”MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “E' chiaro che quando c'è un risultato negativo ci siano del contraccolpi”, ma “nessuno pensa ad andare a elezioni...

Salvini e Tajani smentiscono le elezioni anticipate, per i vicepremier il governo Meloni "va avanti"I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno smentito l’ipotesi di elezioni anticipate in Italia, assicurando che il governo Meloni andrà...

Tutti gli aggiornamenti su Governo compatto

Temi più discussi: Viva l’Italia che resiste! Meloni bocciata. Vince il No con quasi il 54%, i Sì al 46%; L'analisi di chi ha sostenuto il Sì: Un'occasione persa; Referendum, Salvini: governo avanti compatto e determinato; Referendum Giustizia, Salvini dopo il voto: Rispettiamo il risultato, il Governo va avanti.

Governo, Tajani: Contraccolpi dal referendum, ma nessuno pensa a elezioni anticipate. Salvini: Avanti fino a fine legislaturaDopo il referendum nessuno pensa a elezioni anticipate si stanno perdendo ore importanti nei ... msn.com

Referendum, Salvini: governo avanti compatto e determinatoMilano, 23 mar. (askanews) - 'Quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione. Rimaniamo convinti, come milioni di italiani che ... notizie.tiscali.it

Sabato a Messina la manifestazione. Fronte compatto di Governo, regioni, sindacati e associazioni di categoria - facebook.com facebook

Il caso Pizzaballa al Santo Sepolcro. La risposta compatta del governo italiano. Silvia Bosco x.com