Dopo il referendum, le dichiarazioni di alcuni esponenti politici confermano che nessuno prevede elezioni anticipate. Tajani ha affermato che ci sono contraccolpi, ma l’attenzione resta sui lavori parlamentari, mentre Salvini ha ribadito l’intenzione di proseguire fino alla fine della legislatura. Le discussioni si concentrano sui dibattiti post-referendum, con particolare attenzione alle ore dedicate ai temi sul tappeto.

Dopo il referendum «nessuno pensa a elezioni anticipate. Si stanno perdendo ore importanti nei dibattiti sul dopovoto. Quando c'è un risultato negativo ci sono dei contraccolpi, ma adesso dobbiamo lavorare sulle questioni soprattutto economiche, come far crescere l’economia, impedire che la crisi energetica possa interferire con le imprese, ridurre la pressione fiscale e continuare a aumentare il Pil ed evitare contraccolpi». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato in videocollegamento da Bruno Vespa durante il 'Forum della Cucina italianà che si tiene nella masseria Li Reni a Manduria. "Il governo tira dritto e arriva a fine legislatura senza nessun dubbio e senza nessun tentennamento": lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo da remoto a un evento del Giornale a Milano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tajani: "Contraccolpi dal referendum, ma nessuno pensa a elezioni anticipate". Salvini: "Avanti fino a fine legislatura"

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