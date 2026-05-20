Flotilla attivisti bendati e in ginocchio Ben-Gvir li deride L’ira di Meloni e Tajani

In un video pubblicato dal ministro israeliano, alcuni attivisti sono raffigurati con gli occhi bendati e in ginocchio. La scena ha suscitato reazioni da parte di diverse figure politiche, tra cui la premier italiana, che ha definito l’episodio inaccettabile. Anche il ministro degli esteri ha espresso la propria condanna. La pubblicazione del video ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato a dichiarazioni ufficiali da parte di più rappresentanti istituzionali.

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