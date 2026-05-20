Flotilla attivisti bendati e in ginocchio Ben-Gvir li deride L’ira di Meloni e Tajani
In un video pubblicato dal ministro israeliano, alcuni attivisti sono raffigurati con gli occhi bendati e in ginocchio. La scena ha suscitato reazioni da parte di diverse figure politiche, tra cui la premier italiana, che ha definito l’episodio inaccettabile. Anche il ministro degli esteri ha espresso la propria condanna. La pubblicazione del video ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato a dichiarazioni ufficiali da parte di più rappresentanti istituzionali.
Attivisti bendati e in ginocchio appaiono in un video pubblicato dal ministro israeliano Ben-Gvir. “Inaccettabile”, protesta la premier Meloni. “Ha sbagliato”, ammette Netanyahu. Intanto scatta lo sciopero della fame fra gli altri componenti della spedizione. Servizio di Marino Galdiero. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio. Ben-Gvir li deride. L'ira di Meloni e Tajani
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IL VIDEO| Flotilla, Ben Gvir mostra in video gli attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati: Benvenuti in Israele - Facebook facebook
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