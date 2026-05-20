Flotilla | attivisti in ginocchio ammanettati e bendati Ben Gvir li deride Meloni e Tajani | Inaccettabile

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Immagini diffuse dal ministro israeliano della Sicurezza Nazionale mostrano attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio, ammanettati e bendati nel porto di Ashdod. Il ministro Ben-Gvir si è lasciato andare a battute di scherno nei loro confronti, mentre leader di governi europei hanno condannato quanto accaduto definendolo inaccettabile. Le riprese hanno suscitato reazioni di sdegno e polemiche sui social e tra le istituzioni, evidenziando una forte tensione sulla gestione di queste azioni di protesta.

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Hanno scatenato polemiche e indignazione le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza Nazionale di Israele  Itamar Ben-Gvir, in cui viene ripreso mentre cammina tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla, in ginocchio,  ammanettati  e  bendati nel porto di Ashdod. “Benvenuti in Israele, siamo i proprietari di questa casa”, grida il leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit mentre irride i membri della missione umanitaria, fermati tra lunedì e martedì in acque internazionali, al largo di Cipro, mentre erano in viaggio verso Gaza. Immediata la condanna di Giorgia Meloni e Antonio Tajani che hanno chiesto le scuse da parte dello Stato ebraico “per il trattamento riservato ai manifestanti”, “lesivo della dignità della persona”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Flotilla: attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati. Ben Gvir li deride. Meloni e Tajani: “Inaccettabile”
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Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio, Ben Gvir li deride

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