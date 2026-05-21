Goretzka Milan | un matrimonio da Champions Il peso del tedesco nel Triplete del Bayern

Da calcionews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista tedesco ha avuto un ruolo importante nel successo del Bayern Monaco, contribuendo alle vittorie nazionali e internazionali. Durante la sua esperienza con il club, ha partecipato a diverse competizioni, inclusa una vittoria nel torneo più prestigioso a livello europeo. La sua presenza in campo ha spesso influito sulla dinamica delle partite, grazie alle sue capacità di recupero palla e distribuzione. Ora, si parla di un possibile trasferimento in un grande club italiano, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle competizioni europee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Goretzka Milan: qual è stato il peso avuto dal centrocampista tedesco al Bayern Monaco. L’analisi completa. Il Milan guarda al futuro con ambizione e fissa nel mirino un colpo di altissimo profilo: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, 31 anni compiuti a febbraio e prossimo allo svincolo dal Bayern Monaco, è l’uomo individuato per innalzare il tasso tecnico e di personalità della mediana rossonera, affiancando Modric e Rabiot. L’intesa economica c’è già (contratto triennale a 5 milioni netti a stagione) e c’è stato anche un primo contatto telefonico tra il giocatore e Max Allegri, segnale inequivocabile di come il tecnico livornese, artefice del nuovo corso rossonero, sia attivamente coinvolto nella costruzione della squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

goretzka milan un matrimonio da champions il peso del tedesco nel triplete del bayern
© Calcionews24.com - Goretzka Milan: un matrimonio da Champions. Il peso del tedesco nel Triplete del Bayern
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milan, occhi puntati sulla Champions League: Goretzka e Gonçalo Ramos osservati speciali in Bayern Monaco-PSG

Il Napoli sfida il Milan per Goretzka svincolato di lusso del BayernIl Napoli guarda a Goretzka svincolato di lusso del Bayern Monaco Ne scrive il Corriere dello Sport.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web