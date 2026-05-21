Goretzka Milan | un matrimonio da Champions Il peso del tedesco nel Triplete del Bayern
Il centrocampista tedesco ha avuto un ruolo importante nel successo del Bayern Monaco, contribuendo alle vittorie nazionali e internazionali. Durante la sua esperienza con il club, ha partecipato a diverse competizioni, inclusa una vittoria nel torneo più prestigioso a livello europeo. La sua presenza in campo ha spesso influito sulla dinamica delle partite, grazie alle sue capacità di recupero palla e distribuzione. Ora, si parla di un possibile trasferimento in un grande club italiano, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle competizioni europee.
Goretzka Milan: qual è stato il peso avuto dal centrocampista tedesco al Bayern Monaco. L’analisi completa. Il Milan guarda al futuro con ambizione e fissa nel mirino un colpo di altissimo profilo: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, 31 anni compiuti a febbraio e prossimo allo svincolo dal Bayern Monaco, è l’uomo individuato per innalzare il tasso tecnico e di personalità della mediana rossonera, affiancando Modric e Rabiot. L’intesa economica c’è già (contratto triennale a 5 milioni netti a stagione) e c’è stato anche un primo contatto telefonico tra il giocatore e Max Allegri, segnale inequivocabile di come il tecnico livornese, artefice del nuovo corso rossonero, sia attivamente coinvolto nella costruzione della squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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