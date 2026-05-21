Goretzka Milan | un matrimonio da Champions Il peso del tedesco nel Triplete del Bayern

Il centrocampista tedesco ha avuto un ruolo importante nel successo del Bayern Monaco, contribuendo alle vittorie nazionali e internazionali. Durante la sua esperienza con il club, ha partecipato a diverse competizioni, inclusa una vittoria nel torneo più prestigioso a livello europeo. La sua presenza in campo ha spesso influito sulla dinamica delle partite, grazie alle sue capacità di recupero palla e distribuzione. Ora, si parla di un possibile trasferimento in un grande club italiano, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle competizioni europee.

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